Абитебуль: следующее большое обновление мотора «Рено» проведёт в 2018 году

Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда не будет проводить значительных обновлений мотора в сезоне-2017.

«Это в „Ред Булл“ говорили, что обновление будет в Азербайджане. Обновления происходят постоянно, в каждой гонке мы производим маленькие улучшения. В прошлом году мы вызвали больше ожидания и сделали апгрейд, который их оправдал, но мы не можем делать этого каждый год.

Сейчас мы сосредоточены на постоянных улучшениях, которые в сумме окажут большой эффект. Но волшебного средства у нас нет. С каждой гонкой мотор становится всё надёжнее. Честно сказать, следующее большое обновление будет в следующем году. Тогда у нас будет совершенно новая концепция, которая всё изменит. Но это будет в 2018-м", — цитирует Абитебуля официальный сайт Формулы-1.