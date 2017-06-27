Лоу: проблемы с демпфером стоили Массе победы на гонке в Баку

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу заявил, что пилот команды Фелипе Масса лишился возможной победы на Гран-при Азербайджана из-за проблемы с элементами демпферной системы.

«На болиде Массы возникли проблемы с элементами демпферной системы, из-за которого была заблокирована задняя подвеска. Фелипе был близок к Риккардо во время рестарта, но, честно говоря, его проблемы начались уже при выходе с пит-лейна. Мы не могли бы решить их во время появления красных флагов.

У Массы не было темпа, и потому Риккардо так легко обошёл его. Мы знали о проблемах Феттеля и Хэмилтона, и Фелипе мог стать лидером и завершить гонку победой. Конечно, нам пришлось бы поволноваться, потому как до финиша было много времени, но, так или иначе, можно было претендовать на победу.

Я не виню Массу, он отличный пилот, который выжимает максимум из машины. Не могу представить его лучше, чем сейчас, потому что на сегодняшний день он великолепен", — приводит слова Лоу Motorsport.