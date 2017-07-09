Чивчян: не могу сказать, что в Сочи всё сложилось идеально

Гонщик Георгий Чивчян, ставший победителем четвёртого этапа Российской дрифт-серии на «Сочи Автодроме», поделился впечатлениями от заездов. В финальном заезде красноярский пилот победил Евгения Ружейникова.



«Не могу сказать, что в субботу всё сложилось идеально: не все заезды получились стабильными и качественными. В основном ехал с сильными пилотами, и для зрителей мог бы проехать красивее. Сочинская публика очень душевная, всегда поддерживающая. Было приятно слышать, как они болели», — заявил Чивчан в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.