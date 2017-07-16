Райкконен: более-менее выжали максимум из этой гонки

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен считает, что третье место на Гран-при Великобритании было для него близко к максимуму. Финн упустил вторую строчку на последних кругах из-за лопнувшей шины.

«Думаю, мы более-менее выжали максимум из этой гонки. Они просто были немного быстрее сегодня. У меня возникали некоторые проблемы, которые, к сожалению, продолжают нас преследовать. Переднее левое колесо взорвалось, но, к счастью, я довольно быстро смог вернуться в боксы, а машина не была повреждена», — цитирует Райкконена Sky Sports.