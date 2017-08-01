Петров: Квяту есть что сказать о результатах, но он не хочет выносить на публику

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что Даниил Квят мог бы объяснить причины невысоких результатов в нынешнем сезоне, но не хочет делать этого публично.

«Формула-1 – закрытый спорт, и порой хочется, чтобы команды и пилоты более смело делились с болельщиками своими эмоциями. Чтобы те же руководители команд проявляли большую открытость, позволяли бы гонщикам быть самими собой, а также сами давали более развёрнутые комментарии о том, что происходит внутри коллективов, – тогда бы, я думаю, у болельщиков было больше информации о том, что действительно скрывается за результатами.

В том же «Торо Россо», я думаю, Даниилу Квяту есть что сказать о причинах не самых высоких результатов, но он просто не хочет выносить это на публику. Было бы здорово, если бы и представители команд сами так же регулярно рассказывали болельщикам, что происходит на самом деле, не боясь признавать свои ошибки", — цитирует Петрова Motorsport.