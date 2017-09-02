На чемпионство в Российской дрифт-серии претендуют четыре гонщика

8-9 сентября на трассе автоспортивного комплекса «ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT» состоится финал чемпионата РДС-2017, сообщает пресс-служба серии. Четыре лучших пилота страны претендуют на первое место.



Лидирующие позиции занимают преимущественно красноярцы. Возглавляет список Гоча Чивчян из команды «ФОРВАРД АВТО» на 600-сильном NGKSilvia. Также в претендентах значатся Дамир Идиятулин из команды «FORCE – CheckPoint» за рулем Toyota Altezza, Аркадий Цареградцев из «FailCrew» на боевом 750-сильном Nissan Skyline R34 и пилот команды действующих чемпионов «Toyo Tires x Gorilla Energy» Павел Бусыгин.

«Борьба за первое место предстоит нешуточная. Синоптики обещают нам ясную погоду в первую неделю сентября, а это значит, зрители и судьи увидят во всей красе ювелирные перекладки будущих чемпионов и стильные проезды «дверь в дверь» на одном из лучших российских треков.



Два финальных дня соревнований будут наполнены зажигательной музыкой и увлекательными конкурсами от спонсоров. Всех участников ждут призы и подарки. Одним из самых ярких событий этапа станет заключительный в этом сезоне парад участников, после которого состоятся фото- и автограф-сессии с пилотами. Любимые публикой аттракционы – дрифт-трайки и дрифт-такси — будут работать без перерыва, в течение всего времени проведения мероприятия. Детская площадка с профессиональными аниматорами ждет маленьких поклонников дрифта», — гласит пресс-релиз.



Билеты можно приобрести уже сейчас на сайте vdrifte.ru. Для зрителей до 7 лет вход бесплатный.