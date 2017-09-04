Сайнс может покинуть «Торо Россо» и стать частью сделки «Макларена» и «Рено»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который по ходу сезона делал неоднозначные заявления относительно длительного пребывания в стане младшей команды «Ред Булл», может перейти в «Рено», став частью сделки между «Маклареном», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Рено».

По сообщениям Sky Sports, в «Рено» готовы разорвать сотрудничество с «Торо Россо» и допустить сотрудничество команды из Фаэнцы с «Хондой», взамен команда из Энстоуна хочет получить Карлоса Сайнса и гарантию того, что «Ред Булл» не помешает сотрудничеству производителя с «Маклареном».

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» и «Рено» возобновили переговоры о возможном переходе Сайнса во французскую команду.