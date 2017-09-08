Лидер общего зачёта WTCC Монтейру госпитализирован после аварии на тестах

Лидер общего зачёта чемпионата WTCC Тьяго Монтейру госпитализирован после серьёзной аварии на тестовых заездах на трассе в Барселоне. Инцидент произошёл в первом повороте трека.

В лечебное учреждение Монтейру был доставлен в сознании. Обследование показало, что у пилота нет переломов. Невзирая на это, пока он находится под наблюдением врачей. Ожидается, что все выходные Монтейру будет оставаться в больнице. В понедельник ему предстоит пройти ещё одно обследование, после которого он может получить разрешение медиков отбыть в Португалию, сообщает Autosport.

Ожидается, что пилот полностью восстановится к следующему этапу чемпионата WTCC, который пройдёт в Китае 14-15 октября. На данный момент Монтейру лидирует в общем зачёте, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.