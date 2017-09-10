«Заубер» планирует увеличить штат сотрудников

На сегодняшний день штат команды «Заубер» – один из самых малочисленных в Формуле-1. В команде из Хинвиля насчитывается около 300 сотрудников. По словам руководителя «Заубера» Фредерика Вассёра, это число необходимо увеличить, что и планируется сделать в ближайшем будущем.

«Наш штат очень мал. Нам необходимо расти, причём в каждом отделе, в первую очередь, в аэродинамике. Сейчас мы планируем увеличить число сотрудников до 400. Это наша цель. Когда я присоединился к „Рено“, в Энстоуне насчитывалось 470 работников, но когда я покидал команду, их уже было 600.

Самое важное – найти нужных людей. Наиболее сложное во всём этом даже не увеличение бюджета, а именно поиск правильных людей. Нет ничего хуже, чем нанять людей просто ради увеличения количества сотрудников. В таком случае лучше оставаться только с имеющимся персоналом», — цитирует Вассёра Motorsport.