Ван дер Марк заменит Росси на этапе в Арагоне

Голландский гонщик Михаэль ван дер Марк займёт место Валентино Росси в составе «Ямахи» на Гран-при Арагона MotoGP. Росси пропустит Гран-при из-за перелома ноги.



«У Валентино не было никаких шансов восстановиться к этапу в Арагоне поэтому в Yamaha приняли решение заменить его одним из гонщиков, которые в данный момент находятся у нас на контракте. Мы решили, что в этот раз шанс проявить себя получит Михаэль ван дер Марк», — цитирует руководителя «Ямахи» Лина Джарвиса пресс-служба команды.



Ранее ван дер Марк не выступал в чемпионате MotoGP, текущий сезон голландец проводит в серии WSBK. Арагонский этап MotoGP пройдёт с 22 по 24 сентября.