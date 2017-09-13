Валттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на 2018 год

Финский гонщик Валттери Боттас продолжит выступать за «Мерседес» в 2018 году. О продлении контракта с Боттасом «Мерседес» объявил в своём официальном «твиттере».



В сезоне-2017, ставшем для финна дебютным в качестве напарника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», он одержал две победы в Гран-при и семь раз финишировал на подиуме. На данный момент он располагается на третьей строчке в личном зачёте, проигрывая лидирующему в чемпионате Хэмилтону 41 очко.



Новый контракт Боттса с «Мерседесом» рассчитан до конца 2018 года, когда также истекает срок действия многолетнего соглашения с Льюисом Хэмилтоном.