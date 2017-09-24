Эрикссон победил во второй гонке Формулы-3 в Шпильберге, Мазепин — третий

Джоэль Эрикссон стал победителем второй гонки Формулы-3 на этапе в Шпильберге. Второе место завоевал лидер чемпионата Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл российский пилот Никита Мазепин.
Мик Шумахер завершил гонку на 11-м месте.
Формула-3. Шпильберг. Вторая гонка
1. Джоэль Эрикссон (Motopark) — 35:02,436
2. Ландо Норрис (Carlin) +0,896
3. Никита Мазепин (HitechGP) +7,303
4. Каллум Илотт (Prema) +7,842
5. Джехан Дарувала (Carlin) +11,634
6. Ральф Арон (HitechGP) +13,412
7. Джейк Хьюз (HitechGP) +23,818
8. Максимилиан Гюнтер (Prema) +24,461
9. Джой Моусон (Van Amersfoort Racing) +25,141
10. Фердинанд Габсбург (Carlin) +25,504
11. Мик Шумахер (Prema) +26,661.