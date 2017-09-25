Перес: ожидаю, что в Малайзии придётся изрядно попотеть

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал комментарий к предстоящему Гран-при Малайзии.



«Малайзия — это место, которое для меня много значит. Именно здесь я завоевал свой первый подиум в Формуле-1 в 2012 году. После Сингапура это ещё одна жаркая гонка. Я думаю, что прошлогодняя гонка была самой жаркой из всех, в которых я когда-либо участвовал. Так что я ожидаю, что в воскресенье буду много потеть.



Погода настолько непредсказуема, что внезапно может начаться большая гроза, а спустя пять минут трасса вновь будет сухой, потому что так жарко.



Каждый год гонка в Малайзии была особенной из-за высокой температуры окружающей среды и конфигурации трека. Мне будет очень грустно видеть, как Сепанг исчезнет из календаря. Я надеюсь увидеть всех фанатов из Малайзии на какой-нибудь другой гонке», — цитирует Переса пресс-служба команды.