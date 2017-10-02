После квалификации в Малайзии Пересу потребовалась капельница

Пилоту «Форс Индия» Серхио Пересу потребовалась помощь медиков после квалификации Гран-при Малайзии. Мексиканцу поставили капельницу, чтобы произвести регидратацию организма. Из-за желудочной инфекции гонщик потерял много жидкости, из-за чего Гран-при Малайзии, проходивший в жаркой и влажной окружающей среде, дался ему ещё тяжелее.



«Это, возможно, худшее место для того, чтобы не ощущать себя готовым на все 100%», — отметил Перес, слова которого приводит Paddocktalk.



Когда журналисты у гонщика заметили повязку на предплечье, то задали соответствующий вопрос, на который он ответил: «Мне пришлось провести процедуру регидратации, чтобы восполнить всю жидкость, которую я потерял».