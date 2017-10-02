Лёб: Дакар-2018 очень важен, поскольку может стать для меня последним

Девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб подчеркнул, что Дакар-2018 может стать последним в его карьере, поскольку «Пежо» планирует свернуть свою внедорожную программу.



«Дакар-2018 для меня очень важен, потому что для меня это может быть последней гонкой здесь. Маловероятно, что «Пежо» продолжит свою внедорожную программу после Дакара. Постараемся выиграть в этом году, я набрался опыта. У нас есть скорость, но на Дакаре важна не только она. Мы будем максимально готовы к гонке, но на марафоне может случиться всякое», — цитирует Лёба Autosport.