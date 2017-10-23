Квят: без сомнений, моя лучшая гонка сезона!

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал десятый результат на Гран-при США после старта с 11-й позиции.



«Без сомнений, моя лучшая гонка сезона! Я очень доволен результатом, и я сделал всё, что мог, чтобы набрать очки. Я наслаждался своим выступлением, это была очень чистая и приносящая наслаждение гонка — в целом хорошая работа команды. Мы справились с учётом ограниченного километража на тренировках и всё же смогли попасть в очки. Жаль, что я не смог сдержать Массу, но у меня на „софте“ было меньше сцепления с трассой, а кроме того были некоторые проблемы с использованием накопленной энергии на прямых, так что моя максимальная скорость упала.



Я приехал сюда со свежим настроем, мы поменяли некоторые вещи в команде, чтобы придать всем новую мотивацию, и у нас некоторые новые цели. Всё сработало фантастически в этот уик-энд, и гонка была просто отличной», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».