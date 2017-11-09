Масса: Хэмилтон так же хорош, как Сенна и Шумахер

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса считает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, оформившего свой четвёртый титул чемпиона мира в нынешнем сезоне, стоящим на одном уровне с такими чемпионами, как Айртон Сенна и Михаэль Шумахер.



«Он ни в чём не уступает Сенне и Шумахеру или любому другому великому гонщику в истории автоспорта. То, чего он добился с количеством выигранных Гран-при и побитых рекордов, впечатляет. Он ни в чём им не проигрывает. Он, несомненно, один из лучших гонщиков в истории Формулы-1», — рассказал Масса в эфире Sportv.