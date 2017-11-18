Мортара выиграл квалификационную гонку GT в Макао

Гонщик «Мерседеса» Эдоардо Мортара выиграл квалификационную гонку Гран-при Макао в классе GT. Второе место занял гонщик «БМВ» Аугусто Фарфус, а третьим к финишу пришёл Рафаэле Марчьелло. Примечательно, что гонка началась с серьёзной аварии — в стартовом завале на узких улицах Макао пострадало сразу 12 машин.



Гран-при Макао. GT. 18 ноября. Квалификационная гонка



1. Эдоардо Мортара («Мерседес»)

2. Аугусто Фарфус («БМВ»)

3. Рафаэле Марчьелло («Мерседес»)

4. Робин Фряйнс («Ауди»)

4. Чез Моштерт («БМВ»)

Видео стартовой аварии.