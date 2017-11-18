Гонщик «Мерседеса» Эдоардо Мортара выиграл квалификационную гонку Гран-при Макао в классе GT. Второе место занял гонщик «БМВ» Аугусто Фарфус, а третьим к финишу пришёл Рафаэле Марчьелло. Примечательно, что гонка началась с серьёзной аварии — в стартовом завале на узких улицах Макао пострадало сразу 12 машин.
Гран-при Макао. GT. 18 ноября. Квалификационная гонка
1. Эдоардо Мортара («Мерседес»)
2. Аугусто Фарфус («БМВ»)
3. Рафаэле Марчьелло («Мерседес»)
4. Робин Фряйнс («Ауди»)
4. Чез Моштерт («БМВ»)
Мортара выиграл квалификационную гонку GT в Макао
Гонщик «Мерседеса» Эдоардо Мортара выиграл квалификационную гонку Гран-при Макао в классе GT. Второе место занял гонщик «БМВ» Аугусто Фарфус, а третьим к финишу пришёл Рафаэле Марчьелло. Примечательно, что гонка началась с серьёзной аварии — в стартовом завале на узких улицах Макао пострадало сразу 12 машин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке