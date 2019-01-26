В Формуле-1 может появиться Гран-при Филиппин

Руководство Формулы-1 подало заявку на регистрацию торговой марки Гран-при Филиппин. сообщает Pitpass. Вместе с этим подана заявка на регистрирование Гран-при Манилы, а значит, планируется, что тамошняя гонка может пройти в столице Филиппин. Будет ли она носить формат городской гонки или проводиться на стационарном автодроме, также пока не совсем ясно. Открытие новой трассы на Филиппинах ожидается уже скоро, но пока она не предназначена для гонок Формулы-1.

Отметим, что Гран-при Филиппин может стать вторым новым этапом в регионе Юго-Восточной Азии, ранее сообщалось, что этап чемпионата мира Ф-1 пройдёт во Вьетнаме уже в 2020 году. Liberty Media, на фоне проблем в организации ещё одного Гран-при в США, продолжает поиски новых мест для проведения гонки.