В Формуле-1 опровергли слухи о продаже другим владельцам

В Формуле-1 опровергли появившиеся слухи о том, что владелец серии американская компания Liberty Media готова продать акции «Королевских гонок».

Вчера, 27 января, в издании Johnwallstreet сообщили, что Liberty Global готова избавиться от части своих акций в Формуле-1 всего через три года после приобретения основного пакета акций.



«Менее чем через три года после того, как Liberty Global приобрёла Формулу-1, компания ищет варианты, по которым они могут уменьшить долю в гонках», — говорится в статье.



GrandPrix247 попросил пресс-службу Формулы-1 прокомментировать слухи. В ответ в пресс-службе указали на серьёзную ошибку в статье.



«Формула-1 контролируется Liberty Media, а не Liberty Global», — заявили в Формуле-1, добавив, что по этой причине предположения о продаже не могут «рассматриваться всерьёз».