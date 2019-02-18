Квят: рано делать выводы, но, думаю, у нас хорошая база

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят доволен работой болида в первый день тестов, который он завершил на шестой строчке протокола.



«Сегодня был продуктивный день, здорово вернуться за руль. Нам удалось проехать немало кругов, что очень важно в первый день тестов, мы получили нужные километры, чтобы лучше узнать поведение машины. Пока рано делать выводы, но, думаю, у нас хорошая база, нам нужно продолжать работать в этом направлении.



Каждый раз, когда мы появлялись на трассе, всё шло достаточно гладко. Все выполнили свою работу на высоком уровне. У меня есть ещё три дня тестов, что даёт нам возможность улучшить то, над чем мы работали сегодня, так что сейчас мы сморим на данные, чтобы понять, в каком направлении идти в среду. Я работал с новыми инженерами, и мы сразу достигли взаимопонимания. Это, безусловно, хорошее начало», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.