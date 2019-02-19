Албон: скорости в Формуле-1 немного шокировали

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первого дня тестов в Формуле-1, по итогам которого он показал четвёртое время.

«Нормально, и это хороший опыт. Конечно, скорости в Формуле-1 всё ещё новы для меня, и они немного шокируют, но я привыкну. К тому же до этого у меня был съемочный день, так что это не был абсолютный шок, также я много работал на симуляторе. Было чувство, что я знаком с автомобилем, но одно дело понимать это в уме, совершенно иное — делать то, что требуется. Чтобы привыкнуть, мне понадобилось некоторое время, ведь у этих машин такое сцепление и торможение, необходимое чувство не приходит сразу.

Что касается физических нагрузок, то сегодня я чувствовал их избыток на протяжении нескольких кругов. Я уже мог почувствовать их утром и подумал, что день будет долгим, но в целом ощущения нормальные. Хотя завтра, конечно, почувствую последствия", — приводит слова Албона GPToday.