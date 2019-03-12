Источник: зарплата Квята в 2019 году — $2 млн, Грожан получит больше Райкконена

Авторитетный журналист Дитер Ренкен составил для портала RaceFans собственный рейтинг зарплат гонщиков Формулы-1 в 2019 году. В своих подсчётах Ренкен ориентировался на данные, полученные ими на основе целого ряда источников. Ренкен общался с руководителями команд и менеджерами гонщиков, сравнивал собственную информацию с той, что имелась у его коллег. Журналист подчеркнул, что его версия не является стопроцентно точной, так как он, как и все остальные, не имеет доступа к собственно контрактам.



Интересно, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заработает в четыре с половиной раза меньше, чем его напарник Льюис Хэмилтон. Пропорция в зарплатах пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера ещё больше — шесть раз. Любопытно, что Кими Райкконен заработает в «Заубере» сравнительно небольшие 5 млн долларов — это, к примеру, меньше, чем у Ромена Грожана в «Хаасе». Вернувшийся в «Торо Россо» Даниил Квят получит столько же, сколько и перешедший в главную команду «Ред Булл» Пьер Гасли — 2 млн.



Зарплата гонщиков Формулы-1 в 2019 году по версии RaceFans (в млн долларов)



1. Льюис Хэмилтон — 35

2. Себастьян Феттель — 30

3. Макс Ферстаппен — 16

4. Даниэль Риккардо — 15

5. Нико Хюлькенберг — 10

6. Валттери Боттас — 8

7. Ромен Грожан — 7

8. Серхио Перес — 5

9. Кими Райкконен — 5

10-11. Шарль Леклер — 4

10-11. Карлос Сайнс — 4

12-13. Лэнс Стролл — 3

12-13. Кевин Магнуссен — 3

14-15. Пьер Гасли — 2

14-15. Даниил Квят — 2

16-17. Антонио Джовинацци — 1

16-17. Роберт Кубица — 1

18-20. Ландо Норрис — 0,5

18-20. Александер Албон — 0,5

18-20. Джордж Расселл — 0,5.