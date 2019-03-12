Авторитетный журналист Дитер Ренкен составил для портала RaceFans собственный рейтинг зарплат гонщиков Формулы-1 в 2019 году. В своих подсчётах Ренкен ориентировался на данные, полученные ими на основе целого ряда источников. Ренкен общался с руководителями команд и менеджерами гонщиков, сравнивал собственную информацию с той, что имелась у его коллег. Журналист подчеркнул, что его версия не является стопроцентно точной, так как он, как и все остальные, не имеет доступа к собственно контрактам.
Интересно, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заработает в четыре с половиной раза меньше, чем его напарник Льюис Хэмилтон. Пропорция в зарплатах пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера ещё больше — шесть раз. Любопытно, что Кими Райкконен заработает в «Заубере» сравнительно небольшие 5 млн долларов — это, к примеру, меньше, чем у Ромена Грожана в «Хаасе». Вернувшийся в «Торо Россо» Даниил Квят получит столько же, сколько и перешедший в главную команду «Ред Булл» Пьер Гасли — 2 млн.
Зарплата гонщиков Формулы-1 в 2019 году по версии RaceFans (в млн долларов)
1. Льюис Хэмилтон — 35
2. Себастьян Феттель — 30
3. Макс Ферстаппен — 16
4. Даниэль Риккардо — 15
5. Нико Хюлькенберг — 10
6. Валттери Боттас — 8
7. Ромен Грожан — 7
8. Серхио Перес — 5
9. Кими Райкконен — 5
10-11. Шарль Леклер — 4
10-11. Карлос Сайнс — 4
12-13. Лэнс Стролл — 3
12-13. Кевин Магнуссен — 3
14-15. Пьер Гасли — 2
14-15. Даниил Квят — 2
16-17. Антонио Джовинацци — 1
16-17. Роберт Кубица — 1
18-20. Ландо Норрис — 0,5
18-20. Александер Албон — 0,5
18-20. Джордж Расселл — 0,5.
Источник: зарплата Квята в 2019 году — $2 млн, Грожан получит больше Райкконена