Алонсо: будет ли в Австралии захватывающая гонка? Мне всё равно, я не скучаю

Пилот гоночной программы «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что не скучает по Гран-при Австралии, с которой начнётся новый сезон Формулы-1. В это же время испанец будет в Себринге, где примет участие в этапе WEC с «Тойотой».

«Я совсем не скучаю по Австралии. Будет ли там захватывающая гонка? Я не знаю, и мне всё равно. Но я посмотрю результаты гонки. Это обычное любопытство посмотреть, что да как прошло, и узнать, какой реальный расклад среди команд. Но для меня центром гоночного мира в эти выходные является Себринг, где будут присутствовать более 200 тысяч фанатов. Я определённо нахожусь там, где хочу быть.



Я не участвую в гонках Формулы-1, потому что передо мной гораздо более сложные задачи, чем может предложить мне сегодняшняя Формула-1. У них проблемы с промоутерами, с телевизионными правами, с командами. Я не закрывал двери для возвращения в Формулу-1 в 2020 году. Но у меня нет машины времени, чтобы посмотреть, соберусь ли я вернуться в Формулу-1 или соберусь вернуться в картинг. Если в середине года я пойму, что достиг важных целей за пределами Формулы-1, я бы мог вернуться. Но мне кажется более интересным возвращение в 2020 году», — цитирует Алонсо GrandPX.news.