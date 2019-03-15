Работе Риккардо помешала проблема с ремнями безопасности

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо с опозданием приступил к работе на второй тренировке Гран-при Австралии из-за неожиданных проблем с ремнями безопасности. Об этом рассказал сам австралиец, также подведя итоги дня.



«Не знаю, что случилось с ремнями. Я не потолстел — знаю, что вы хотите спросить меня об этом! Я не много ел на этой неделе — был слишком занят, чтобы есть. Так что возникла лёгкая задержка, все расстроились, но потом мы всё-таки проехали немало кругов. Короткая серия в конце была хорошей, длинная — не такой хорошей. Ещё есть что изучить в машине.



Если честно, это был относительно трудный день. Но потом у нас был один круг на мягких шинах в конце второй практики, который позволил нам оказаться на более конкурентоспособной позиции. Длинные серии тоже были не очень хорошими. Были взлёты и падения. Относительно машины ещё многое нужно выучить, есть разные варианты настроек. Думаю, машина выглядит не слишком плохо. Очевидно, что у Нико знаний больше, ну а я просто стараюсь понять направление работы. Вероятно, мне нужно узнать у него ряд вещей, а потом, возможно, и он что-то узнает у меня», — приводит слова Риккардо Crash.