Боттас признан гонщиком дня на Гран-при Австралии

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Австралии на уличном автодроме «Альберт-парк» в Мельбурне. Больше всего голосов получил пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, представляющий Финляндию. Гонщик «Мерседеса» после старта со второй позиции сразу же вышел в лидеры гонки и победил в доминирующем стиле.



На подиум Гран-при Австралии вместе с Боттасом поднялись британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.