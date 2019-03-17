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Боттас признан гонщиком дня на Гран-при Австралии

Боттас признан гонщиком дня на Гран-при Австралии
Авто / Формула-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Австралии на уличном автодроме «Альберт-парк» в Мельбурне. Больше всего голосов получил пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, представляющий Финляндию. Гонщик «Мерседеса» после старта со второй позиции сразу же вышел в лидеры гонки и победил в доминирующем стиле.

На подиум Гран-при Австралии вместе с Боттасом поднялись британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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