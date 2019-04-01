Алёшин выступит в Blancpain GT Series Endurance Cup

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин в сезоне-2019 примет участие в зачете гонок на выносливость европейской серии Blancpain GT. Алёшин будет выступать в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 под номером 72. Напарниками Михаила станут итальянский пилот Давиде Ригон и испанский гонщик Мигель Молина, с которыми он провёл предыдущий сезон в Blancpain GT Series.



«Я рад вновь принять участие в Blancpain GT Series, которая всегда отличается высокой конкуренцией. Я буду представлять команду SMP Racing на автомобиле Ferrari F488, который обслуживает итальянский коллектив AF Corse. Две эти команды давно и успешно сотрудничают – вместе они выиграли много соревнований в разных классах. Как показал опыт прошлого года, скорость у нашего экипажа высокая, коллектив замечательный, готовый справиться с любыми вызовами. Мои напарники Давидэ Ригон и Мигель Молина – профессиональные пилоты, мы с ними отлично сработались в предыдущем сезоне. Поэтому, думаю, в этом году у нас есть все шансы сложить паззл воедино», — заявил Алёшин.



Календарь Blancpain GT Series Endurance Cup в 2019 году



13-14 апреля – Монца (Италия)

11-12 мая – Сильверстоун (Великобритания)

31 мая – 1 июня – Ле-Кастелле (Франция)

25-28 июля – «24 часа Спа» (Бельгия)

28-29 сентября – Барселона (Испания).