Албон пропускает квалификацию Гран-при Китая из-за аварии на тренировке

Пилот «Торо Россо» Александер Албон пропустит квалификацию Гран-при Китая Формулы-1. Причиной стала авария, в которую попал тайско-британский пилот на последних минутах третьего сеанса свободных заездов в субботу с утра. Механики не успели подготовить болид Албона к старту квалификации.



Напомним, Гран-при Китая проходит в эти выходные на трассе в Шанхае. Этап является юбилейным, 1000-м в истории Формулы-1.



Лидерство в чемпионате после двух этапов удерживает пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место в личном зачёте занимает Льюис Хэмилтон. На счету Александера Албона 2 очка, которые он набрал на Гран-при Бахрейна.



Примечательно, что обе квалификации нового сезона Албон выиграл у напарника — Даниила Квята.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.