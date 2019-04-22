Грин: у Стролла большое будущее

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин считает, что у Лэнса Стролла есть большое будущее в Формуле-1.



«Мы увидели талант в Лэнсе Стролле с самых первых тестов. Он упорно работал над собой на симуляторе и в зимний перерыв, показав нам свою целеустремлённость и энтузиазм. Он отилчно вписался в команду, думаю, что у него большое будущее», — приводит слова Эндрю Грина Motorsport-Total.



Лэнс Стролл перешёл в состав «Рейсинг Пойнт» в преддверии сезона 2019 года, после покупки команды его отцом в середине 2018 года. По итогам первых трёх этапов Стролл набрал два очка, которые были заработаны на первом Гран-при — в Австралии. Его напарник, Серхио Перес, набрал 5 очков, дважды попав в очковую зону — в Китае и Бахрейне.