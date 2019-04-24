Зафнауэр: в Баку едем с намерением продлить серию набора очков

Руководитель команды «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что в Баку будет нацеливаться на очередные очки. Также Зафнауэр заявил, что трасса в Азербайджане позволяет команде использовать сильные стороны.

«Мы приезжаем в Баку с намерением продлить серию попадания в очковую зону. На этой трассе мы добивались успеха в прошлые годы. Пожалуй, эта трасса подходит нам больше, чем в Бахрейне или Китае.

На данном отрезке сезона нам нужно сохранять стабильность и набирать очки, когда это возможно. Понимаем, что борьба в середине таблицы очень плотная, но пока никому не удалось оторваться. Вся борьба ещё впереди, мы отстаём от четвёртого места лишь на пять очков», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба команды.