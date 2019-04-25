Феттель надеется вернуться в Баку, если «Айнтрахт» выйдет в финал Лиги Европы

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выразил надежду, что у него появится повод вернуться в Баку в 2019 году. 29 мая столица Азербайджана примет у себя финал футбольной Лиги Европы. Любимый клуб Феттеля «Айнтрахт» из Франкфурта пробился в полуфинальную стадию, где сыграет с «Челси» 2 и 9 мая. Во втором полуфинале встретятся лондонский «Арсенал» и «Валенсия».



«Конечно, я знаю, что финал Лиги Европы пройдёт в Баку, и буду яростно болеть за мой любимый «Айнтрахт». Но вы же понимаете, что нам сначала надо пройти полуфинал, а потом уже заказывать билеты в Баку. Я скрещу пальцы за мой родной клуб и надеюсь, что будет повод вернуться сюда в конце мая уже не на гонки», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.