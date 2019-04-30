Источник: Гран-при Нидерландов заменит в календаре Формулы-1 Барселону

Гран-при Испании Формулы-1, скорее всего, исчезнет из календаря Формулы-1 в 2020 году. Его место в качестве первого полноценного европейского Гран-при сезона должен занять Гран-при Нидерландов в Зандворте, утверждает Autosport. По неофициальным данным, контракт между Формулой-1 и промоутером голландского этапа согласован, но пока не подписан, так как уточняются финальные детали.



Если Ф-1 так и не договорится с промоутером Гран-при Испании, то голландскому этапу могут предоставить слот в календаре в начале мая перед Гран-при Монако. Контракт с испанским этапом на трассе «Каталунья» истекает в конце 2019 года, при этом Гран-при Испании потерял государственную поддержку.



Ранее сегодня стало известно, что Формула-1 согласовала новый контракт с Гран-при Италии. В то же время информация о сделке с промоутером Гран-при Великобритании оказалась преждевременной.

Ферстаппен: не так важно, где именно пройдёт Гран-при Нидерландов