Ферстаппен: не так важно, где именно пройдёт Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о возвращении в календарь домашнего для него этапа, Гран-при Нидерландов.



«Я всегда говорил, что не так важно, где именно будет проходить гонка. Я думаю, что Зандворт обладает большей историей, но неважно, где будет гонка. Гораздо важнее то, что гонка в Нидерландах состоится. Это здорово для голландских болельщиков и для меня лично, потому что это мой домашний Гран-при.



Посмотрим. Я слышал об том, но знаю не так много. Я не участвую в этом и не особо хочу, сейчас я занят гонками.Надеюсь, что скоро будут хорошие новости.



Зандворт — очень соревновательная трасса. Если туда вернётся Формула-1, им придётся многое изменить на трассе, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем преследовать друг друга. Сейчас у нас слишком много прижимной силы, чтобы добиться этого. В Зандворте не так легко преследовать соепрников. Думаб, что стоит изменить несколько поворотов», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.