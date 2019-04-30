Руководство трассы в Сильверстоуне опровергло слухи о новом контракте с Ф-1

Руководство трассы в Сильверстоуне опровергло слухи о том, что была достигнута договорённость с Liberty Media о проведении Гран-при Великобритании как минимум до 2022 года. Ранее о договорённости сторон сообщил редактор издания Motorsport Monday Джо Сейвард.

«К сожалению, сегодня утром появились фейковые новости, связанные с новым контрактом на проведение Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Мы можем подтвердить проведение переговоров, но пока соглашение не достигнуто», — сообщает пресс-служба трассы.

Ранее сообщалось, что гонка в Сильверстоуне в нынешнем сезоне может стать последней. Изначально сделка была заключена на срок до 2026 года, но в 2017 году британская сторона активировала опцию досрочного разрыва соглашения из-за проблем с финансированием.