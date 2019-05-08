Liberty Media может предложить Вольфу должность гендиректора Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф может стать гендиректором Формулы-1 после того, как у него истечёт контракт с командой. Текущее соглашение функционера рассчитано до 2020 года. В этом случае Вольф на посту гендиректора сменит Чейза Кэри, сообщает RaceFans.

По данным источника, Вольф раздумывает о будущем в связи с предстоящими изменениями регламента и ограничения бюджета. Так, Тото опасается, что после ограничения бюджета «Мерседес» больше не будет доминирующей силой в Формуле-1. Ещё одним фактором, влияющим на решение Вольфа, является предстоящий уход Дитера Цетше с поста главы компании «Мерседес». Цетше сменит Ола Келлениус, с которым у Вольфа непростые отношения.

Предполагается, что Кэри покинет пост гендиректора Формулы-1 в 2021 году, но останется председателем правления Liberty Media.