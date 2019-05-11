Боттас: чувствую себя в машине всё лучше и лучше

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Испании. Поул в Барселоне стал для финна уже третьим кряду.

«Получаю удовольствие от того адреналина, который чувствуется на круге. Третья свободная практика оказалась непростой из-за разворота, но я забыл об этом и двигался вперёд. Сезон начался хорошо. Чувствую себя в машине всё лучше и лучше. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Второе место в квалификации занял напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, с третьей позиции старт примет гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Напомним, перед стартом пятого этапа чемпионата мира в общем зачёте лидировал именно Валттери Боттас.