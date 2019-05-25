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Джовинацци потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Монако

Джовинацци потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Монако
Авто / Формула-1 0

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци получил штраф от стюардов Гран-при Монако Формулы-1. В первом сегменте квалификации Джовинацци заблокировал находившегося на быстром круге немецкого пилота «Рено» Нико Хюлькенберга. Проанализировав ситуацию, стюарды признали вину Джовинацци и оштрафовали его потерей трёх позиций на стартовой решётке.

Джовинацци показал в квалификации Гран-при Монако 15-й результат. С учётом штрафа Антонио начнёт воскресную гонку с 18-й позиции. По одному месту на стартовой решётке отыграют пилот «Феррари» Шарль Леклер, а также гонщики «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл.

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