Алонсо — о возможном возвращении в Ф-1: посмотрим, что покажет рынок пилотов
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал возможность возвращения в Формулу-1. Испанец дал понять, что многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на рынке пилотов.
«Как я и говорил, я открыт для разных вариантов. Если у меня получится найти конкурентоспособную команду в 2020 году, то нельзя исключать, что я вернусь. Посмотрим, что покажет рынок пилотов, что будет происходить. Мы знаем, какая команда на данный момент лучшая, и что она, вероятно, будет лидировать и в следующем году. „Мерседес“ по-прежнему ориентир», — приводит слова Алонсо Nextgen-Auto.
Напомним, в минувшем месяце Фернандо Алонсо не смог преодолеть квалификацию гонки «500 миль Индианаполиса».
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