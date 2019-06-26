Источник: «Феррари» может сменить концепцию крыла только на машине-2020
Изменение концепции болида «Феррари» может занять много месяцев, утверждает Auto Motor und Sport со ссылкой на инженера «Мерседеса». По данным издания, ссылающегося на собственные источники в «Феррари», «Скудерия» может перейти на концепцию с передним антикрылом, как у «Мерседеса», лишь в 2020 году.
«Перед началом сезона мы задавали себе вопрос, не будет ли концепция «Феррари» более удачной? Но если бы мы решили изменить аэродинамику, у нас ушло бы четыре месяца», — цитирует Auto Motor und Sport инженера «Мерседеса».
В нынешнем сезоне «Мерседес» уверенно доминирует. В Кубке конструкторов эта команда опережает «Феррари» на 140 очков. Только пилоты «Мерседеса» выигрывали Гран-при в текущем сезоне.
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