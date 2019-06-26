В «Ред Булл» планируют улучшения шасси и двигателя

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что команда планирует поработать над улучшениями как шасси, так и двигателя, поскольку оба этих компонента, по мнению Хорнера, недостаточно хороши.



«Нам не хватает двух или трёх десятых на круге, но надеюсь, что мы сможем прибавить благодаря новинкам, над которыми сейчас идёт работа. Речь идёт и о шасси, и о двигателе», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.



«Каждому пилоту хотелось бы лучшего сцепления, но нам не хватает и сцепления, и максимальной скорости. Вы могли видеть на примере первого круга Гран-при Франции, что было трудно не только атаковать, но и обороняться. Нам нужно работать над шасси и двигателем, чтобы сделать шаг вперёд. Как вы видели, «Феррари», «Мерседес» и «Рено» сделали шаг вперёд. Я думаю, что наш шаг был недостаточно большим, так что нам есть над чем поработать», — добавил Ферстаппен.