Экклстоун — о Формуле-1: это уже не гонки

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о нынешнем положении дел в чемпионате. По его словам, то, что происходит в серии на данном этапе развития, сложно назвать гонками.
«По-прежнему люблю бренд Формулы-1, но, как и многие другие, расстроен, что гонки перестали быть хорошими. Это уже не гонки. Это ситуация — как со старым домом: покупаешь его, ремонтируешь, делаешь лучше, но в какой-то момент дом теряет свой характер и колорит и больше не является чем-то хорошим.
Что необходимо делать? Менять нужно абсолютно всё, в этом-то и проблема. Нужны не мелкие изменения, а большие. Но в то же время изменения — это не всегда хорошо. Нужно делать их положительными. Ситуация дошла до того, что мы говорим о шинах, а не о чемпионате. Телеметрия, моторы, аэродинамика, шины — это уже не гонки. Когда приходишь на гонки, нужно говорить о том, кто же победит, а не как всё плохо. Нам необходимо отпустить вопросы технологий", — приводит слова Экклстоуна GrandPrix.
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