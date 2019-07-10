На «Сильверстоуне» увеличили гравийные ловушки

На трассе в Сильверстоуне организаторы внесли изменения, направленные на то, чтобы пилоты не выезжали за пределы трассы. Так, в повороте «Лаффилд» гравийная ловушка стала находится ближе к трассе, чем в прошлые годы, что значительно осложнит для пилотов возможность выезжать за пределы трассы всеми четырьмя колёсами.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Альбера Фабреги.
Впервые Гран-при Великобритании состоялся в Сильверстоуне в 1950 году. С тех пор Сильверстоун принимал гонки Формулы-1 более 50 раз. Ранее стало известно, что пресс-служба Формулы-1 объявила о подписании нового контракта с организаторами Гран-при Великобритании. Этап Формулы-1 будет и дальше проходить в Сильверстоуне. Соглашение будет действовать до конца 2024 года. Договор был подписан накануне, 9 июля, в Лондоне.
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