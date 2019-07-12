Албон нацеливается на выход в третий сегмент квалификации ГП Великобритании
Пилот «Торо Россо» Александер Албон выразил удовлетворение результатами свободных практик Гран-при Великобритании. По его словам, болид конкурентоспособный как на длинных, так и на коротких сериях. Также он отметил прогресс машины по сравнению с двумя предыдущими этапами.
«Думаю, это был хороший день для нас. Нам удалось улучшить баланс, которого нам так не хватало в предыдущие два гоночных уик-энда. Мы выглядели стабильно как на коротких, так и на длинных сериях, что позволит нам вести борьбу. Конечно, нам определённо есть в чём прибавлять, так что мы будем работать над этим и нацеливаемся на попадание в третий сегмент квалификации», — приводит слова Албона прессс-служба итальянской команды.
- 12 июля 2019
-
20:11
-
19:58
-
19:45
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:42
-
18:25
-
17:35
-
16:44
-
16:26
-
15:59
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
13:48
-
12:16
-
11:03
-
10:03
-
09:11
-
09:00
-
00:53
- 11 июля 2019
-
23:54
-
22:57
-
21:58
-
21:41
-
21:41
-
20:56
-
20:50
-
20:48
-
20:38
-
19:32
-
18:42
Партнерский контент