Албон нацеливается на выход в третий сегмент квалификации ГП Великобритании

Пилот «Торо Россо» Александер Албон выразил удовлетворение результатами свободных практик Гран-при Великобритании. По его словам, болид конкурентоспособный как на длинных, так и на коротких сериях. Также он отметил прогресс машины по сравнению с двумя предыдущими этапами.

«Думаю, это был хороший день для нас. Нам удалось улучшить баланс, которого нам так не хватало в предыдущие два гоночных уик-энда. Мы выглядели стабильно как на коротких, так и на длинных сериях, что позволит нам вести борьбу. Конечно, нам определённо есть в чём прибавлять, так что мы будем работать над этим и нацеливаемся на попадание в третий сегмент квалификации», — приводит слова Албона прессс-служба итальянской команды.