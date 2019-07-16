Куприянов: в этот раз я ехал так, как никогда раньше

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов подвёл итоги ралли-марафона «Шёлковый путь», который финишировал сегодня. Куприянов занял пятое место.

«Темп и напряжённость гонки к концу не снижалась, а только увеличивалась – это самое сильное впечатление от этого издания «Шелкового пути». В этот раз я ехал так, как никогда раньше. Медленнее, чем основные участники, но мы прибавили в темпе по сравнению с предыдущими гонками», — приводит слова Куприянова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Гонщики «КАМАЗ-мастер» по итогам ралли-рейда заняли весь подиум. Победу одержал Антон Шибалов. Второе место занял Андрей Каргинов, а третье — Айрат Мардеев.