Куприянов: в этот раз я ехал так, как никогда раньше
Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов подвёл итоги ралли-марафона «Шёлковый путь», который финишировал сегодня. Куприянов занял пятое место.
«Темп и напряжённость гонки к концу не снижалась, а только увеличивалась – это самое сильное впечатление от этого издания «Шелкового пути». В этот раз я ехал так, как никогда раньше. Медленнее, чем основные участники, но мы прибавили в темпе по сравнению с предыдущими гонками», — приводит слова Куприянова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
Гонщики «КАМАЗ-мастер» по итогам ралли-рейда заняли весь подиум. Победу одержал Антон Шибалов. Второе место занял Андрей Каргинов, а третье — Айрат Мардеев.
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