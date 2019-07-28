Абитебуль намекнул, что «Рено» продлит контракт с Хюлькенбергом

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль намекнул, что во французской команде высоко оценивают возможность продления сотрудничества с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом, чей контракт с Энстоуном истекает по завершении сезона.

«Если мы продолжим работать с Хюлькенбергом, у нас впервые за долгие годы будет одна и та же пара пилотов на протяжении более чем одного сезона. Эта стабильность может нам очень помочь», — приводит слова Абитебуля GrandPX.news.

Ранее в СМИ сообщали, что место Нико Хюлькенберга в «Рено» может достаться пилоту молодёжной программы «Мерседеса» Эстебану Окону, а сам немец станет пилотом «Хааса», где заменит Ромена Грожана.

Нико Хюлькенберг выступает в «Рено» с 2017 года. В нынешнем сезоне он занимает 11-е место в общем зачёте, имея в активе 17 очков.