Опубликовано видео аварии Албона во второй практике Гран-при Венгрии
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись аварии с участием таиландского гонщика «Торо Россо» Алексанера Албона во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг». Албон потерял контроль над машиной на входе в последний поворот трассы, когда зацепил колёсами обочину. После аварии Александера заезды были прерваны красными флагами. У механиков «Торо Россо» уже не было возможности восстановить автомобиль до окончания тренировки.
Посмотреть видео аварии можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
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