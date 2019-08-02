Опубликовано видео аварии Албона во второй практике Гран-при Венгрии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись аварии с участием таиландского гонщика «Торо Россо» Алексанера Албона во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг». Албон потерял контроль над машиной на входе в последний поворот трассы, когда зацепил колёсами обочину. После аварии Александера заезды были прерваны красными флагами. У механиков «Торо Россо» уже не было возможности восстановить автомобиль до окончания тренировки.

Посмотреть видео аварии можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.