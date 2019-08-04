Видео: Хэмилтон обгоняет Ферстаппена в борьбе за победу

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор решающего эпизода Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг». Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на более свежих шинах опередил представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена из Нидерландов в борьбе за первую позицию. В итоге Хэмилтон уверенно сохранил лидерство до финиша гонки, а Ферстаппен, в свою очередь совершив пит-стоп, занял второе место и показал быстрейший круг. Вместе с Хэмилтоном и Ферстаппеном на подиум Гран-при Венгрии поднялся немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Посмотреть видеозапись успешной атаки Хэмилтона на Ферстаппена можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.