Виталий Петров посетил матч 1/32 Кубка России между «Торпедо» и «Велесом»

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров посетил встречу 1/32 Кубка России между московским «Торпедо» и подмосковным «Велесом», сообщил в своём телеграм-канале журналист Артём Локалов.



«С самого начала держится хорошая скорость у обеих команд, интересно смотреть за их комбинациями. У меня друзья есть, друзья друзей в этом клубе, Велесе, поэтому я и приехал сюда», -рассказал Петров.



Клуб второго дивизиона «Велес» смог дать бой своим соперникам — основное время закончилось со счётом 2:2, причём «Торпедо» удалось спастись на шестой минуте компенсированного времени. В дополнительное время «Торпедо» удалось выйти вперёд на 109-й минуте, но уже на 112-й точный удар Дмитрия Соловьёва из «Велеса» вновь сделал счёт равным. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Торпедо».