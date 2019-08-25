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Гонщика доставили в больницу с потерей памяти после аварии в гонке MotoGP

Гонщика доставили в больницу с потерей памяти после аварии в гонке MotoGP
Авто / Мотогонки 0

Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо был доставлен в больницу после аварии на этапе MotoGP в Великобритании, сообщает пресс-служба команды. У него диагностирована кратковременная потеря памяти. В ходе гонки Довициозо допустил столкновение с Фабио Куартараро, после чего упал с мотоцикла на асфальт. Байк итальянского гонщика загорелся.

Жизни и здоровью спортсмена в данный момент ничего не угрожает.

Посмотреть фото аварии можно в твиттер-аккаунте MotoGP.

Напомним, победу одержал испанский гонщик Suzuki Алекс Ринс, который вырвал её из рук действующего чемпиона мира Марка Маркеса в последнем повороте.

Тройку лучших замкнул испанец Маверик Виньялес. Валентино Росси финишировал четвёртым. После этой гонки Довициозо отстаёт в борьбе за титул от Марка Маркеса на 78 очков.

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