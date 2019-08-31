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Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Хэмилтон разбил машину

Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Хэмилтон разбил машину
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Спа-Франкоршам», что в Спа, завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал семнадцатый результат, а его новый партнёр по команде Пьер Гасли стал десятым.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон в ходе тренировки попал в аварию и разбил свой болид.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.44,206
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,451
3. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,497
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,768
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,106
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,315
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,360
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,453
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,482
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,546
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,600
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)— +1,649
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,798
14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,811
15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,064
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,173
17. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,436
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,652
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,144
20. Александер Албон («Ред Булл») — +4,208.

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