Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Хэмилтон разбил машину

На автодроме «Спа-Франкоршам», что в Спа, завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал семнадцатый результат, а его новый партнёр по команде Пьер Гасли стал десятым.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон в ходе тренировки попал в аварию и разбил свой болид.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья свободная практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.44,206

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,451

3. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,497

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,768

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,106

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,315

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,360

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,453

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,482

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,546

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,600

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)— +1,649

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,798

14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,811

15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,064

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,173

17. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,436

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,652

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,144

20. Александер Албон («Ред Булл») — +4,208.